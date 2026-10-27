Окончателните резултати от проведения вот в неделя бяха обявени от Централната избирателна комисия. По данни за президент и вицепрезидент на 25 октомври до урните са отишли 1 525 034 българи от имащите право на глас 6 584 025 избиратели.

"В произведените на 25 октомври 2026 г. на избори няма избрани президент и вицепрезидент на републиката, тъй като в гласуването не са участвали повече от половината избиратели и никой от кандидатите не е получил повече от половината от действителните гласове", обявиха от избирателната комисия.

Двойката Йотова - Вълчев получават най-голяма подкрепа на първия тур на президентските избори. Двойката събира 34,759% от гласовете и ще се изправи на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, които остават втори с 31,952%.

Разликата между двата кандидатпрезидентски тандема е 2,807 процентни пункта, което очертава оспорвана надпревара за президентския пост.

На трета позиция се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,545%. След тях са кандидатите, издигнати от МЕЧ - Радостин Василев и Красимир Манов, за които са гласували 4,608% от избирателите.

Опцията “Не подкрепям никого“ е предпочетена от 4,426% от участвалите във вота.

Брой действителни гласове:

Йотова и Вълчев събират 528 951

Гюров и Кандев - 486 232

Костадинов и Волгин - 190 910

Гласуването извън страната

Различна е картината при гласуването извън страната. При окончателно обработени протоколи от секциите в чужбина най-много гласове получават Андрей Гюров и Георги Кандев - 45,792%.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев остават втори сред сънародниците ни зад граница с 22,790%. Разликата между двете двойки в чужбина достига 23,002 процентни пункта. Българите ще избират между двете кандидатпрезидентски двойки на балотаж, след като нито една от тях не успя да спечели необходимата подкрепа за победа още на първия тур.

ЦИК добавя, че изборният ден е преминал със сравнително малко технически проблеми. Общо 26 машини за гласуване са дали дефект - 25 в страната и една зад граница. В комисията са постъпили 78 жалби и сигнала, свързани с нарушения на изборните правила, работата на секционните комисии, агитация и разпространяване на социологически данни в изборния ден.

На първия тур на надпреварата участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имаха близо 6,6 милиона българи. Вторият тур е насрочен за 1 ноември.