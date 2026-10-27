Външният министър Велислава Петрова коментира инцидентите в Черно море и съобщи, че страната ни не е изчакала дълго преди да обяви кой е атакува с дронове корабите.

“Това е нормален процес, при който се опитваме да установим всички обстоятелства около атаката. Ние сме открити”, добави пред bTV Петрова.

Министърът добави, че Румъния не е дала доказателства, че дронът, който ги атакува, е руски. “Всяка държава решава как да реагира на даден казус. Нашият подход е да имаме доказателства. Правим всичко възможно да ги имаме възможно най-бързо”, каза още Петрова.

Министърът каза още, че е присъствала на срещата между премиера Румен Радев и руския посланик у нас Елеонора Митрофанова. По думите ѝ правителството приема случилото се с голяма сериозност. “Това, че премиерът търси истината от един посланик, показва голяма сериозност”, подчерта външният ни министър.

“В случая от една страна се иска съпричастност, но и подкрепа от НАТО. Така, че отвъд дипломацията има и други действия. Дори антидрон системите не могат напълно да гарантират сигурността. Обявяването на мораториум може да е първа стъпка за осигуряване на безопасността в Черно море. Може да се стигне до сядане на масата и мирни преговори между двете враждуващи страни. Очевидно е, че и Европа започва да играе важна роля в преговорите. Нормализира се готовността за диалог. Това е добра стъпка”, каза още външният министър.

Позицията ни е адекватна

Според Петрова позицията ни в момента е адекватна на събитията в Черно море. “Всеки, който използва военна сила е агресор, въпросът е какво правим отвъд дефинициите”, каза още външният министър.

“Ние изпълняваме своите ангажименти към Украйна. Тя обаче не иска от нас военна помощ. Тя настоява за обезпечаване на нейната енергетика, каза още тя.

Според министъра България не е в изолация и се ползва с кредит на доверие в ЕС. "Това, което се опитват определени партийни представители в ЕП не бива да се случва. Този текст остана в противовес, защото се изрази солидарност със страните в Черноморския регион".