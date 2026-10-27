Досъдебно производство, свързано с обществена поръчка за построяването на дом за хора с увреждания в Сунгурларе, бе образувано днес от служители на отдел "Икономическа полиция" към ОДМВР - Бургас. Полицейските действия стартирали във връзка с данни за това, че длъжностни лица от община Сунгурларе приели и с подписа си удостоверили, че строително-монтажните работи по обществената поръчка, са изпълнени в обем и количество, предвидено в техническата спецификация. Реално обаче са налице данни, че актуваните и заплатени в цялост строително-монтажните работи не са извършени, което съставлява престъпление по чл. 219 от НК, уточниха от полицията.

Изпълнението на обществената поръчка "Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги" от септември 2025 г. е възложена от Община Сунгурларе на частна фирма - еднолично дружество с ограничена отговорност. Стойността на поръчката е в размер на 3 456 736,24 лв. без ДДС. Дейностите по обществената поръчка започнали, като в края на юли месец е отчетено, че обектът документално е приключен. Последвало заплащане в цялост, но към момента извършването на строително-монтажните работи продължава, като на място са установени и 21 работници-майстори.

По образуваното досъдебно производство е иззета цялата документация по обществената поръчка. Работата по случая продължава.