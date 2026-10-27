Един от най-обещаващите таланти на българския бокс - Тома Великов излиза отново на ринга на MAX FIGHT в морско дерби. С олимпийския бронзов медалист Тервел Пулев в своя ъгъл, на 28 ноември в Зала „Младост“ в Бургас, 20-годишният варненец ще се изправи срещу многократен медалист от републикански първенства и представител на домакините - опитния Стойчо Недев.

Въпреки крехката възраст, вече се възлагат големи очаквания за бъдещето в професионалния бокс на „Карма“, както е известен Великов. Трениран от един от най-обичаните бойци в България - Тервел Пулев, той проправя пътя си към големите мачове с поредни безапелационни победи. До момента в кариерата си Великов има безупречна статистика от 3 победи в 3 мача, а една от тях идва и след нокаут.

В другия ъгъл на MAX FIGHT 67 ще бъде Стойчо Недев. 38-годишният бургазлия също е в серия от 3 поредни успеха на ринга на организацията, като последното му участие беше именно в родния му град през лятото.

На MAX FIGHT 67 Тома Великов “Карма” и Стойчо Недев ще се изправят в 6-рундов сблъсък, който ще бъде част и от най-новата инициатива на MAX FIGHT и Община Бургас - Купа „Свети Никола“. За първи път всички боксови сблъсъци от една гала ще бъдат част от общ турнир, а победителят в избрания за най-атрактивен мач на вечерта ще бъде определен и като първия носител на Купа „Свети Никола“.

В края на есента ни очаква истински празник на бойните спортове, който ще започне със същинско морско дерби. Младостта ще се изправи срещу опита, Варна - срещу Бургас, Великов срещу Недев. Кой ще надделее в битката на поколенията, кой ще получи честта да се превърне в първия носител на Купа „Свети Никола“ и кой ще бъде новият шампион на България в професионалния бокс? Ще разберем заедно на 28 ноември в Бургас.