На 29 и 30 октомври Бургас ще бъде домакин на демонстрационни дни по проекта Blue Gates BSB00189 – „Empowering Blue and Smart Transformation of the Black Sea Basin“, съфинансиран от Европейския съюз по програма Interreg NEXT „Черноморски басейн“ 2021–2027.

Бургас ще бъде домакин на две събития, посветени на устойчивото развитие на Черноморския регион, климатичната устойчивост и иновациите. На 29 октомври в Експозиционен център „Флора“ ще се проведе работна среща „Бургас: от крайбрежни предизвикателства към устойчиви решения“, а на 30 октомври Международният конгресен център – Бургас ще посрещне участниците в международния форум „Черно море 2030 – Сигурност, устойчивост, иновации“. Участието е безплатно, с предварителна регистрация.

На 29 октомври от 10:00 до 16:00 ч. в Експозиционен център „Флора“ ще се проведе работната среща „Бургас: от крайбрежни предизвикателства към устойчиви решения“.

Партньорите по проекта Blue Gates и местни заинтересовани страни ще обсъдят добри практики за устойчиво развитие на крайбрежните територии и адаптация към изменението на климата. В програмата е включено представяне на методология за прилагане на „син етикет“ в рамките на Мисията на Европейския съюз „Възстановяване на нашите океани и води“, която ще бъде изпробвана пилотно в Бургас.

Климатичното звено на града ще представи свои инициативи и проектни идеи, а работните групи ще търсят практически решения за климатично устойчивото развитие на парк „Езеро“.

Проектът Blue Gates BSB00189 – „Empowering Blue and Smart Transformation of the Black Sea Basin“ се съфинансира от Европейския съюз по програма Interreg NEXT „Черноморски басейн“ 2021–2027. Община Бургас го реализира съвместно с партньори от Турция, Румъния и Украйна с цел насърчаване на синята и интелигентната трансформация на региона.

Форумът „Черно море 2030 – Сигурност, устойчивост, иновации“, организиран от Община Бургас и Сдружение „Проспекти М“, ще събере на 30 октомври представители на европейски и национални институции, местни власти, академичните среди, бизнеса и гражданското общество.

Програмата включва три дискусии, посветени на сигурността в Черноморския регион, превръщането на общите визии в реални проекти и ролята на технологиите за устойчивото развитие.

Специален акцент ще бъде участието на младите хора. В панела „Гласове на бъдещето. Черно море 2030 през погледа на новото поколение“ студенти, млади учени и предприемачи от Бургаския свободен университет, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще представят своите идеи за бъдещето на Черно море.

В рамките на форума ще има и експо зона с демонстрации на проекти от университети и компании, както и възможности за професионални срещи и нови партньорства. Събитието ще завърши с обобщаване на основните послания за бъдещето на региона и официалното откриване на научната конференция на Морското научно общество.

Регистрация за участие

Участието в двете събития е отворено за всички желаещи. Заинтересованите могат да се регистрират на следните адреси: