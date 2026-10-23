За извозване членовете на Секционните избирателни комисии, в изборната нощ ще се движи допълнителна линия, която ще тръгва от спирка „Изгрев, бл.3“ в часовете: 0:00ч., 0:30ч., 1:30ч., 2:30ч., 3:30ч., 4:30ч.

Автобусът ще се движи по маршрут: спирка “Изгрев, бл.3“, бул. „Транспортна“, ул. „Аква Калиде“, ул. “Димитър Аврамов“, ул. “Георги Калоянчев“, ул.“Петко Задгорски“, бул. “Никола Петков“, бул.“Стефан Стамболов“, бул. “Тракия“, бул. “Янко Комитов“, бул. “Даме Груев“, бул. “Струга“, ул. “Одрин“, ул. “Христо Ботев“, бул. “Иван Вазов“, ул. “Индустриална“, ул. “Чаталджа“, бул. “Захари Стоянов“, ул. “Георги Попаянов“, ул. “Апостол войвода“, бул. “Александър Георгиев Коджакафалията“, ул. “Въстаническа“, бул. “Захари Стоянов“, спирка „Изгрев, бл.3“.

Спирките по маршрута ще са пожелание.

Автобусът ще се ползва безплатно.