Броени минути, преди да вляза в студиото, ген. Тонев, началникът на НСО, депозира оставката си. Срещнахме се тази сутрин, когато трябваше да бъда запозната с всички факти, с които те разполагаха. Поговорихме надълго и нашироко за грешките и пропуските.

Това заяви в ефира на bTV президентът и кандидат за президент Илияна Йотова. Причината за оставката е инцидентът от четвъртък с журналистката Соня Колтуклиева, която бе блъсната от служител на НСО, охраняващ председателката на парламента Михаела Доцова.

"Смятам, че нито охраната на председателя на НС, е била както трябва, нито пък смятам, че в човешки план е правилно - да видиш паднала жена и да не й подадеш ръка", коментира още тя.

"Не мога да говоря в момента като партиен лидер. Аз съм държавен глава. Освен депозираната оставка на ген. Тонев, ще изложа към премиера и своите мотиви защо бих приела тази оставка", заяви Йотова.

"Случаят придоби сериозен обществен отзвук. Важно е как се спазват законите на страната, но и ние говорим все пак за първия човек в държавата. Нека да го подчертаем. Иззети са всички записи и компетентните органи да кажат какво мислят", добави държавният глава.

Според нея трябва сериозна реформа в тази служба и тя трябва да тръгне от законодателството.