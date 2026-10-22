"Какво да кажа, какво се случи? Продължава втора и трета серия, след вчера и завчера. Днес в Кърджали, продължава използването на МВР като бухалка", заяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, след като излезе от сградата на Районното управление на полицията, където бе ограден от симпатизанти, дошли да го подкрепят, предаде БНР.

От ДПС също съобщиха по-рано за задържането му. Te призоваха гражданите да се съберат пред Областната дирекция на МВР в Кърджали в подкрепа на кмета.

„Приятели, съграждани, арестуван е кметът на община Кърджали, господин Ерол Мюмюн! Събираме се пред ОДМВР – Кърджали в негова подкрепа!“, написаха от партията в публикация в социалните мрежи.

По неофициална информация Ерол Мюмюн е бил задържан за разпит по проверка на "Криминална полиция". Органите на реда съобщиха, че става въпрос за отвеждане заради дълго неявяване.

Преди пет месеца Ерол Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит.

Пред сградата на полицията в града се събраха симпатизанти на ДПС, част от депутатите и кметове. Те определиха това, което се случва в Кърджали, като репресия.

"Кметът на Кърджали е бил отведен от кабинета си, извършени са обиски в дома му и в момента е в районното полицейско управление", каза за БТА заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от ДПС Айтен Сабри, която също е пред полицията в Кърджали. Тя посочи, че никой не знае каква е причината за акцията.

„Най-лошото е, че тези акции продължават по същия начин към кметовете на „Движението за права и свободи“ (ДПС). Вчера същата случка се случи на кмета на Белица Радослав Ревански, днес на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн“, подчерта Сабри.

Тя попита това ли е правовата държава и „така ли ще работи - с натиск и репресии“.

„Въпросът е един-единствен - само кметовете на ДПС ли са тези, които трябва да бъдат репресирани и само кметовете на ДПС ли са си вършили по някакъв начин работата и сега ги проверяват“, попита още Сабри.