Новата регионална инспекция по околната среда и водите със седалище в Бургас ще обхваща четири области: Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Това предвиждат дългоочакваните промени в структурата на екологичния контрол, които вече са публикувани за обществено обсъждане и намаляват наполовина броя на инспекциите в страната.

С промените се прави първата от години сериозна реформа в звената на екоминистерството, които контролират замърсяванията и инвестиционните намерения. Регионалните инспекции ще бъдат седем вместо сегашните 15, а на мястото на закритите ще заработят териториални дирекции „Контрол на околната среда". Освен в Бургас, нови инспекции ще има в Благоевград (с Перник и Кюстендил), Варна (с Добрич, Шумен и Търговище), Плевен (с Ловеч, Враца, Монтана и Видин), Пловдив (с Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали), Русе (с Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра) и София (със Софийска област). Териториални дирекции са предвидени в Бургас, Стара Загора, Варна, Шумен, Плевен, Враца, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Русе, Велико Търново, Благоевград, Перник и София.

С отделен проект се променят и функциите на басейновите дирекции. Контролът върху водите преминава към регионалните инспекции, а дирекциите ще се занимават единствено с плановете за управление на речните басейни и на риска от наводнения, морската стратегия, разрешителните, оценката на състоянието на водите и мониторинга. Третата промяна засяга дирекциите на националните паркове, където се цели споделяне на административни услуги с централната администрация на министерството и уеднаквяване на работното време.

Към трите проекта няма ясна финансова обосновка, нито оценка как ще се промени числеността на администрацията, въпреки че целта на преструктурирането е оптимизиране на разходите. Единственото пояснение е, че допълнителни средства не са нужни, защото всичко ще се изпълни в рамките на утвърдените бюджети.

Новите текстове влизат в сила веднага, макар да предполагат прехвърляне на голямо количество документи и хора. До 1 януари екоинспекциите трябва да са предали активи, пасиви, архиви и личен състав. Започнатите производства в закритите РИОСВ в Шумен, Враца, Монтана, Велико Търново, Смолян, Хасково, Стара Загора и Пазарджик ще бъдат довършени от новите структури, докато неприключилите производства в басейновите дирекции ще се довършат по досегашния ред.