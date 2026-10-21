Бус на куриерската фирма "Спиди" се заби в островче на кръговото кръстовище срещу "Била" на входа на бургаския квартал Сарафово тази сутрин. Възловото място на ницидента стана причина да се образува колона от влизащи в Сарафовото автомобили. Най-вероятната причина е гъстата мъгла, коментираха шофьори.

На място бе екип на поицията. "Пътна помощ" освободи пътното платно от катастрофиалия бус.

