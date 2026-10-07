Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) съобщава, че времето през нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър.

Минималните температури отново ще бъдат от 0°-1° на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 12°-14° по Черноморието, за София - около 6°, добавят от НИМХ, предава БТА.

Времето утре

Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25° и 30°, за София – около 26°.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

Облачността се увеличава

В последния ден на работната седмица от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб, в Източна България и на север от планините - до умерен вятър от юг-югозапад.

Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 25°-30°, а минималните ще бъдат между 10° и 15°. В събота в Източна България ще продължи да духа умерен юг-югозападен вятър. Там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд. Вечерта вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува хладен въздух.