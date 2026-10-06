Намеренията за промени в предоставянето на лична помощ предизвика брожение сред родители на деца с увреждания и лични асистенти, въпреки че са на съвсем ранен етап. Разходите за лични асистенти нарастват лавинообразно в последните години, а в неделя социалният министър Наталия Ефремова обяви, че се обмислят промени в механизма за личната помощ.

"Целта на личната помощ е хората да бъдат социално включени - да излязат от дома си, да напазаруват или просто да бъдат в парка. Личните асистенти се увеличават, но хората с увреждания не са излезли от дома си. Това е големият проблем на този механизъм, а не толкова увеличението на броя на хората и разходите", обясни министърът в "Неделя 150". Правим много сериозен преглед на начина, по който средствата се увеличават, каза тя с уточнението, че най-вероятно по-голямата част от ползващите личен асистент имат нужда от тази услуга и злоупотребите няма да са многобройни. "По-важното е да коригираме тази лична помощ, да говорим за професионализация на личния асистент, защото сега говорим в масовия случай за близки. Сега човекът е у дома, негов близък се грижи за него и имаме двама души, които не излизат в дома", каза още Ефремова.

"Този личен асистент от дома, ако бъде заменен с професионална грижа, дори да е по-малка като часове, ще имаме и по-добро психично здраве, и по-добро обслужване на човека. Това е една от големите промени - да професионализираме личните асистенти, да помогнем на хората. Често близките не са подготвени за това, което предстои да се случи при тежко заболяване например, тези хора не получават дори инструктаж, за да знаят защо се случват някои неща, защото едно тежко заболяване променя и характера. Трябва да работим по тези проблеми и ние като социално министерство, и здравното министерство", коментира министърът.

Това изказване предизвика отворено писмо от родители и лични асистенти на хора с увреждания. В него те заявяват, че не може да се изисква професионализъм единствено от личния асистент, ако системата не осигурява достатъчно кадри, достойни условия на труд и отношение към хората и техните асистенти, съобщава БНР.

Хората с увреждания остават затворени вкъщи заради липсата на достъпна среда и заради изискването личният асистент да бъде на пет минути разстояние от дома на човека, обяснява пред "Хоризонт" Ина Маринова, един от авторите на писмото. "Кой ще дойде да работи този тежък труд? 699 евро – това е моята заплата. Личната помощ визира социализацията детето да бъде включено в общността, да я заведа сред приятели, да я заведа на море, ако щете, защото това също е жив човек, който иска да се радва, защо по министерствата не говорят с хората, които са на терен, които го работят това, които го живеят това", коментира тя.

Както "Сега" писа, голяма част от личните асистенти са членове на семейството и заплащането по линия на закона е единственото им възнаграждение. Данните бяха огласени от Балканския институт по труда и социалната политика на първата дискусия за изработване на кодекс за социална подкрепа. На нея социалният министър Наталия Ефремова увери, че целта на кодекса няма да бъде ограничаване на права.

Напрежение в последните дни има и покрай нови условия за отчитане на личните асистенти в Пловдив, които предизвикаха огромни опашки и чакане с часове. Досега общината в Пловдив е приемала отчети от личните асистенти в рамките на две седмици по азбучен ред. Оттам твърдят, че инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане е изискал да се спазва законът за личната помощ, според който отчетите се подават в първите три работни дни на месеца. От социалното министерство обаче казват, че проблемът няма нищо общо с агенцията и по закон може да се ползва допълнителен срок от 10 дни за отчитане.