Тринадесет учители от пет общини в Бургаска област бяха отличени с Почетния знак „Поп Георги Джелебов“ за своя дългогодишен принос към образованието и възпитанието на поколения ученици. Церемонията, организирана за трета поредна година от Жени ГЕРБ - Бургас, се проведе в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“ в навечерието на Международния ден на учителя.

Инициативата е създадена по предложение на общинския съветник и областен лидер на Жени ГЕРБ Евелина Михалева като израз на признателност към хората, посветили професионалния си път на образованието.

„Вие сте будителите на нашето време. Искам да вървя по вашия път - да давам криле на своите ученици, за да могат да летят, но и корени, за да бъдат здраво стъпили на земята. Вашето дело е голямо и хиляди семейства са ви благодарни за знанията, вдъхновението и обичта, които сте дали на поколения ученици“, каза Теодора Митева, председател на Жени ГЕРБ - Бургас и начален учител.

Почетните знаци бяха връчени от областния координатор на ГЕРБ Иван Алексиев.

„Учителят е учител цял живот, независимо дали е в училище или извън него. Нито един ученик, независимо колко голям е станал и как се е реализирал, не забравя своите учители и своето училище. На всеки от вас се е случвало след години някой да ви срещне и да каже: „Здравейте, Вие бяхте мой учител“. Това е признание, което остава за цял живот“, обърна се Алексиев към отличените.

„Важно е да помним и да предаваме това на децата и внуците си, защото паметта сте вие - нашите учители. Много е емоционално да видим хора с толкова опит и знания и да осъзнаем, че учителството не е просто професия, а призвание. Ние се учим през целия си живот, но началото сте го дали вие“, допълни Иван Алексиев.

С Почетния знак „Поп Георги Джелебов“ бяха отличени Иванка Калева от община Айтос; Людмила Ковачева, Марин Маринов, Пепа Марчева, Соничка Кутиева, Станка Новакова и Стоя Янчева от община Бургас; Павлета Бинева от община Камено; Елена Виглова, Лидия Пенова и Румяна Динева от община Поморие; Димитринка Видова и Татяна Димитрова от община Созопол.

Водещ на церемонията бе общинският съветник от ГЕРБ Ясен Проданов. На събитието присъстваха народният представител Галя Желязкова, общинският координатор на ГЕРБ - Бургас Андрей Рунчев, председателят на МГЕРБ - Бургас Димитър Чолаков, представители на общинското ръководство на партията, членове и симпатизанти.





























