Мерките на правителството за овладяване на цените ще започнат да дават отражение през октомври и ноември, а дори да не се стигне до поевтиняване, поскъпването няма да продължи със същите темпове. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БНТ.

По думите му върху цените в България влияят както международната обстановка и поскъпването на петрола и газа, така и вътрешни фактори.

Донев беше категоричен, че еврото не е причината за увеличението на цените. Той призна обаче, че правителството не е успяло да овладее спекулативното поскъпване на част от стоките и услугите.

"Еврото като валута не е виновно", заяви финансовият министър и добави, че отговорност носи правителството, което не е успяло да овладее спекулата.

Според него ефектът от предприетите мерки не може да се усети веднага.

"Всички мерки, които се предприемат, те ще дадат отражение. Цените, дори и да не намалеят, няма да бъдат толкова бързо повишавани", каза Донев.

Защо държавата взе нов дълг?

Финансовият министър коментира и държавния дълг, като подчерта, че той се поема заради дефицита в бюджета.

"Дефицитът не е рожба на сегашното управление. Дефицитът е поради политиките, които са приемани и водени", заяви Донев.

По думите му правителството е започнало при дефицит от 7,4%, който постепенно е бил свален до 5,7%. Към момента дефицитът е 2,8%.

Донев обясни и за какво ще бъдат използвани новите 2,25 млрд. евро дълг.

"Тези 2 милиарда и 250 милиона евро, които взехме, ще бъдат насочени изключително към разплащанията по ПВУ, към гарантиране на финансовата стабилност на системата. Ще се разплатят и проекти, свързани с европейските проекти и програми. Това ще даде възможност да заплатим и пенсии, и заплати до края на годината", заяви финансовият министър.

Той посочи, че традиционно най-големите бюджетни плащания се концентрират през последното тримесечие на годината, когато приключват редица строителни и други проекти.

Целта на правителството е плащанията да не бъдат прехвърляни за следващата година.

Какво се променя за домашната ракия?

Донев коментира и спорните промени, свързани с домашната ракия. По думите му целта не е да бъде забранено производството или употребата ѝ за лични нужди.

Ограниченията са насочени към продажбата на домашно произведен алкохол в търговски обекти и целят да предотвратят предлагането на "ракия със съмнително качество".

Данъкът свръхпечалба остава

Финансовият министър заяви още, че пред правителството не стои дилема между въвеждането на прогресивно облагане и данък свръхпечалба.

По думите му планираните приходи от данъка върху свръхпечалбата остават на дневен ред.

Пълна забрана на рекламата на хазарт

Донев обяви и допълнително затягане на ограниченията върху рекламата на хазарт.

"Пълна забрана на рекламата. Единствено реклама ще се появява при спортните състезания, върху екипите, върху спортните зали. Но билбордове - това нещо отпада. Ще загаснат и светлините по игралните зали", заяви той.

По думите му целта на промените е превенция на хазартната зависимост, а не осигуряването на допълнителни приходи в бюджета.