Бизнесът настоява правителството да преразгледа новия механизъм за компенсиране на разходите за електроенергия на небитовите потребители. Причината е, че според приетите промени голяма част от помощта ще бъде изплатена еднократно едва след 30 юни 2027 г., предаде БНР.

Новият ред засяга не само компаниите, но и останалите небитови потребители, сред които лечебни заведения и училища.

Според бизнеса отложеното плащане може да натовари сериозно текущите им разходи и да създаде проблеми с финансовата стабилност.

Какво промени правителството?

С решение от средата на септември Министерският съвет премахна досегашното ежемесечно изчисляване и изплащане на компенсациите.

Помощ се полага, когато средномесечната борсова цена на електроенергията надхвърля 122 евро за мегаватчас. Вместо разликата до реално платената цена да се компенсира всеки месец, тя вече трябва да бъде изплатена наведнъж след края на 10-месечния период на програмата - след 30 юни 2027 г.

Изключение е предвидено при значително поскъпване на електроенергията.

Междинна авансова подкрепа ще се изплаща само за месеците, през които средната борсова цена надхвърли 180 евро за мегаватчас.

Бизнесът иска промяна

Работодателите настояват за среща с представители на Министерството на енергетиката, на която да бъдат обсъдени отново сроковете и начинът за изплащане на компенсациите.

Основното им притеснение е, че предприятията и останалите небитови потребители ще трябва сами да поемат по-високите сметки в продължение на месеци, преди да получат полагащата им се компенсация.