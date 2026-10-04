Хазартният сектор в България отбелязва огромен ръст през последното десетилетие, като онлайн залаганията вече доминират пазара. Оборотът само от онлайн хазарт е нараснал от 44 млрд. лева през 2023 г. до близо 67 млрд. лева през 2025 г., предаде БГНЕС.

Нетните приходи на операторите надхвърлят 1,6 млрд. лева годишно, а според представените данни загубите на българските граждани в казина и сайтове за залози се доближават до 1 млрд. евро годишно.

Средният приход, генериран от един потребител в България, достига близо 500 евро годишно.

Десетки хиляди сами са поискали забрана да играят

Мащабът на проблема се вижда и в Регистъра на уязвимите лица, поддържан от Националната агенция за приходите.

Към началото на 2025 г. в него са вписани близо 43 000 души, които доброволно са поискали да не бъдат допускани до казина и сайтове за залози.

От възстановяването на регистъра през декември 2022 г. през него са преминали над 53 000 души.

Промените в Закона за хазарта от 2024 г. намалиха от две години на 30 дни срока, след който човек може да поиска да бъде заличен от регистъра.

Между май 2024 г. и началото на 2025 г. над 10 000 души са били отписани и отново са получили достъп до хазартни игри.

Рекламата беше ограничена, но хазартът остана онлайн

През май 2024 г. парламентът забрани рекламата на хазарт в телевизионни и радио програми, печатни медии и върху обществени сгради, с предвидените в закона изключения. Ограничения бяха въведени и за външната реклама около училища и детски градини.

Хазартният маркетинг обаче все по-силно се пренасочва към интернет.

Реклами и спонсорирано съдържание продължават да достигат до потребителите чрез сайтове, подкасти, платформи за видеосподеляне и социални мрежи. Спортните екипи и съоръжения също остават сред местата, на които могат да се виждат брандове на компании за залози.

Особени опасения поражда достигането на подобно съдържание до непълнолетни. Въпреки забраната за участие на лица под 18 години, достъпът до нелицензирани платформи, крипто казина и сайтове за залози с виртуални предмети от видеоигри създава допълнителни рискове.

Когато зависимостта води до тежки последици

Хазартната зависимост може да доведе до натрупване на сериозни дългове, финансови злоупотреби и тежки социални последици.

През последните години в България има случаи на присвояване на фирмени или клиентски средства, при които разследванията са установявали връзка с хазартни дългове.

Особено тежък случай беше регистриран през септември 2026 г. в Исперих. 43-годишен мъж уби двете си дъщери на 10 и 17 години, след което сложи край на живота си.

Според данните от разследването сред обстоятелствата около случая са били семейни конфликти, сигнали за домашно насилие и сериозни хазартни задължения.

На фона на десетките милиарди левове оборот и десетките хиляди хора, потърсили доброволно ограничаване на достъпа си до хазарт, въпросът вече не е само колко печели секторът, а каква е социалната цена на неговото разрастване.