На 1 октомври Българската православна църква отбелязва един от най-обичаните Богородични празници - Покров на Пресвета Богородица. Денят е посветен на небесното застъпничество на Божията майка, която според църковното предание разпростряла своя покров над молещите се християни и им дала знак за закрила. На същата дата се почита и свети Йоан Кукузел - Ангелогласния, чието необикновено житие е свързано с чудо пред иконата на Света Богородица. В народната традиция празникът е съпътстван от редица обичаи, поверия и предсказания за настъпващата зима.

Чудото във Влахерна - Богородица разпростряла покрова си над хората

Историята на празника отвежда към Константинопол през X век. В знаменитата Влахернска църква, където се съхранявала една от одеждите на Божията майка, по време на нощно богослужение се случило необикновено знамение.

Според църковното предание свети Андрей Юродив и неговият ученик Епифаний видели Пресвета Богородица да се появява сред молещите се. Тя разпростряла над присъстващите своя омофор - широко покривало, което се превърнало в символ на майчината й грижа и закрила над християните.

Именно от това събитие произлиза празникът Покров Богородичен. Той напомня на вярващите, че могат да търсят утеха, духовна сила и надежда чрез молитвата и упованието в Божията майка.

Покровът не е просто одежда, а символ на небесното застъпничество. Затова на този ден християните отправят молитви към Света Богородица за здраве, мир, благополучие и закрила на семействата си.

Свети Йоан Кукузел - певецът, получил златна монета от Богородица

На 1 октомври православната църква почита и преподобни Йоан Кукузел, известен като Ангелогласния заради изключителния си певчески талант.

Според житието му той произхождал от Дирахион и останал сирак още в детството си. Красивият му глас обаче отворил пред него вратите на придворното училище в Константинопол, където бързо се откроил сред останалите ученици.

Дарбата му спечелила благоволението на император Йоан Комнин и младият Йоан се издигнал до първи придворен певец. Въпреки славата и удобствата на дворцовия живот той мечтаел за духовно уединение и служение на Бога.

Когато разбрал, че императорът възнамерява да го ожени, Йоан решил да напусне столицата. Срещнал атонски игумен, пред когото разкрил намерението си, получил неговата благословия и се отправил към Света гора.

Там продължил да служи на Бога чрез църковното пеене. С житието му е свързано и едно от най-известните Богородични чудеса.

Веднъж, след като изпял акатист пред иконата на Божията майка, светецът я видял насън. Тя му казала: „Пей и не спирай да пееш. За това няма да те оставя.“

С тези думи Богородица поставила златна монета в ръката му и изчезнала. Когато Йоан се събудил, намерил монетата и я окачил на иконата, с която впоследствие започнали да се свързват множество чудеса.

Чудотворният образ получил името „Кукузелиса“ и се пази в лаврата на свети Атанасий на Света гора.

Какво не трябва да се прави на 1 октомври

С празника Покров Богородичен са свързани и някои стари народни забрани. Те произлизат от традиционните вярвания и не бива да се възприемат като задължителни църковни предписания.

Според народния обичай на този ден е добре да се избягва тежкият физически труд, особено работата на полето и в градината. Вярвало се, че когато Божията майка покрива земята със своя небесен покров, тя трябва да бъде оставена да си почине.

Едно от най-важните поверия гласи, че на 1 октомври човек не бива да отказва помощ на нуждаещ се. Смятало се, че всяко добро дело, извършено на Покров Богородичен, ще бъде възнаградено, а проявената щедрост ще се върне към дома.

Традицията насърчава денят да бъде прекаран в спокойствие, смирение и молитва. Особено значение се отдава на семейството, грижата за близките и благодарността за получените блага.

Народните поверия - каква зима предсказва Покров Богородичен

В миналото предците ни наблюдавали внимателно времето на 1 октомври, защото вярвали, че природата именно тогава дава знаци за предстоящите студове.

Според старите народни поверия:

- Ако денят е слънчев и топъл, зимата ще бъде кратка и сравнително мека.

- Ако на Покров Богородичен вали дъжд, очаква се продължителна зима с чести затопляния.

- Ако духа южен вятър, студените месеци ще бъдат по-топли.

- Ако по дърветата все още има много листа, зимата ще се проточи.

- Ако катериците усилено събират запаси, предстоят люти студове.

В народния календар Покров Богородичен символично бележи и настъпването на същинските есенни студове. Смятало се, че от този момент природата постепенно се подготвя за зимния си покой.

А най-важното послание на празника остава непроменено през вековете - да проявяваме милосърдие, да пазим мира в домовете си и да не забравяме хората, които се нуждаят от подкрепа.