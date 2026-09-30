От 1 октомври започва изплащането на еднократни компенсации в размер на 50 евро за най-уязвимите групи заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти, съобщава BGNES. Финансовата подкрепа се осъществява по програмата „Инфлационен чек“.

Целта на мярката е да осигури базова социална сигурност на лица и семейства с ниски доходи в условията на поскъпващи горива, което води до ръст в цените на основни стоки и услуги.

Право на компенсация имат няколко целеви групи, сред които лица и семейства с доходи под линията на бедност, деца и младежи до 21 години, напускащи социални услуги, както и подпомаганите с целева помощ за отопление. В обхвата влизат още семейства с деца с трайни увреждания, деца сираци, настанени при близки или в приемни семейства, както и военноинвалиди. По информация на агенцията, ако едно лице попада в повече от една група, то ще получи помощта само на едно основание.

Изплащането ще се извършва от дирекциите „Социално подпомагане“ автоматично, без да е необходимо гражданите да подават допълнителни заявления. Средствата ще се превеждат по банков път или ще се изплащат в брой чрез „Български пощи“ според вече заявения начин за получаване на социални помощи.