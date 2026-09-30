Посолството на Руската федерация в България изпрати официална нота до Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с реставрацията на Паметника на свободата на връх Шипка. Позицията е разпространена в отговор на запитвания от граждани и медии относно предстоящите дейности по монумента, увековечаващ освобождението на България в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г.

Дипломатическата мисия уточнява, че нотата е изпратена въз основа на член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Руската федерация и Република България от 4 август 1992 г. В документа до българското външно министерство се подчертава актуалността на двустранните договорености за опазване на историческото наследство на двете страни.

От посолството споделят загрижеността на руската и българската общественост относно запазването на историческата истина за Освободителната война и оригиналния вид на паметника, който определят като важен символ както за Русия, така и за България.