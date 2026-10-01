На 1 октомври в продължение на половин час – от 11:00 до 11:30 ч., ще бъде проведен национален тест на системата BG-ALERT.

Целта на теста е да бъде проверена работата на всички компоненти на системата.

За него ще се използва специално предназначеният тестов канал, който може да бъде управляван от настройките на устройството. За да получавате тестови съобщения, е необходимо каналът да бъде активиран.

Национален тест на BG-ALERT беше планиран и за 1 април тази година, но беше отложен. Тестът се проведе на 2 юни и продължи половин час – от 11:00 до 11:30 ч.