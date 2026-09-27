Очаква се поевтиняване на пропан-бутана с около 4-5 цента, заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев в ефира на bTV. В момента средната цена на това гориво по бензиностанциите е около 69 цента, като точният размер на спада ще зависи от новите месечни котировки.

Повод за коментара му станаха започналите проверки на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за необосновано поскъпване на горивата. Компаниите вече предоставят необходимите документи за покупно-продажните цени. Бенчев обясни, че между това, което се купува и продава, има марж, в който се включват ужасно много неща – дистрибуция, заплати и електричество, които се повишават ежегодно.

Относно данните за ръста на цените на горивата в България през последната година, по представените в ефира данни увеличението у нас достига 34,5%. Според председателя на БПГА основната причина за това е усложнената ситуация в Черно море, която е довела до сериозно поскъпване на застраховките и превоза на суров петрол. Бенчев обясни, че към котировките за сорт „Брент“ се добавят значителни допълнителни суми на барел, които покриват всички тези разходи.

Бенчев посочи още, че забраната за износ ограничава работата на рафинерията. Възстановяването му би позволило съоръжението да заработи на максимален капацитет, което от своя страна би довело до по-ниски цени на продукцията за крайните потребители. По отношение на евентуалната продажба на „Лукойл“, той подчерта, че новият собственик трябва да бъде компания с опит в петролния бизнес, която да осигури нужните инвестиции.