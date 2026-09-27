Тежка катастрофа във Варненско отне живота на 71-годишен мъж. Пътният инцидент е станал в 21:36 часа вчера на път II-29, малко след село Стожер в посока Варна.

Ударили са се два леки автомобила, управлявани от 71-годишния мъж и 26-годишна жена. Вследствие на силния удар възрастният водач е загинал на място. Младата жена е получила наранявания и е транспортирана в болница за оказване на медицинска помощ.

Направената ѝ проба за наркотични вещества е отчела положителен резултат за метамфетамин. В двата автомобила не е имало други пътници по време на сблъсъка. На местопроизшествието е извършен оглед от компетентните органи и е образувано досъдебно производство, което да изясни точните причини за трагедията.