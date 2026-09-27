В неделя над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от североизток, в източните и на места в крайните южни райони – временно силен.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.

В планините ще преобладава облачно време. Слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите от западната половина от страната, а в Странджа на повече места и повече като количество. Ще духа умерен, в Източната Стара планина, Източните Родопи и Странджа и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд, повече като количество в крайния южен участък от крайбрежието. Ще духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.