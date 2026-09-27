Последната пълна седмица на септември очертава все по-ясно разделение на българския пазар на едро: докато при основните хранителни продукти движенията остават сравнително ограничени и разнонопосочни, при зеленчуците сезонният фактор вече се проявява с чувствителна сила. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 21-25 септември показват, че именно пресните зеленчуци концентрират най-съществените седмични изменения.

Най-отчетливо е поскъпването при краставиците

Средната цена се повишава от 1,31 евро за килограм в базовия период 14-18 септември до 1,60 евро на 25 септември, или с 22,61%. Само за последния ден от наблюдавания период увеличението спрямо 14 септември достига 0,30 евро. При зелените пипери ръстът е 13,31%, до 1,00 евро за килограм, а при червените - 15,38%, до 1,20 евро. Тиквичките се покачват с 4,94%, до 0,85 евро, докато доматите са с 7,89% по-скъпи спрямо базовия период и достигат 1,47 евро за килограм.

Динамиката при останалите зеленчуци е по-умерена. Картофите поскъпват с 8,94% до 0,64 евро, зелената салата - с 5,60% до 0,66 евро, а зрелият лук - с 1,31% до 0,58 евро. При зелето и морковите обаче седмичната картина е противоположна - съответно спад от 5,02% и 3,03%.

При плодовете тенденцията също не е еднопосочна. Прасковите са с 12,37% над нивото от 14-18 септември и достигат 1,34 евро за килограм. Ябълките поскъпват с 5,62%, до 1,08 евро, докато гроздето поевтинява с 2,19%, до 1,40 евро. Лимоните остават близо до началното си равнище - 1,63 евро за килограм, при спад от 0,76%.

Основните хранителни стоки демонстрират по-слаба ценова амплитуда

Зрелият фасул поскъпва с 4,26% до 2,14 евро, брашното - с 4,62% до 0,68 евро, а прясното мляко - с 2,56% до 1,20 евро за литър. При олиото има спад от 1,42%, до 1,73 евро за литър. Киселото мляко поевтинява с 3,95%, до 0,73 евро за кофичка, а замразеното пиле - с 3,16%, до 3,53 евро за килограм. Яйцата запазват цена от 0,19 евро за брой.

Показателен е и месечният фон: индексът на цените на едро, проследяван от Комисията, е 2,312 за септември при 2,331 през август, след като през юли е бил 2,352. Това подсказва, че общата картина не се характеризира с равномерно ускоряване на цените, а по-скоро с преразпределение на натиска между отделните групи стоки.

На този фон пазарът вече предлага и един от най-разпознаваемите сигнали на настъпващата есен - кестените. Цената им на места достига 10 евро за килограм. Те не са част от представената извадка на ДКСБТ, но присъствието им на пазара е симптоматично за сезонната смяна, която през следващите седмици вероятно ще продължи да променя структурата на предлагането.