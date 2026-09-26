Сметката за президентските избори на 25 октомври, която и без това е огромна, продължава да нараства. С близо 5 млн. евро повече от планираното ще излезе обществената поръчка за поддръжката на машинното гласуване, показва справка на "Сега".

През август т.г. Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви поръчката, както винаги прави преди избори, за разнообразните дейности по осигуряването на машинния вот, който с беше възстановен като основен метод на гласуване. Комисарите трябва да търсят външен изпълнител на тези дейности, тъй като все още нямат собствени възможности да ги изпълняват.

Тук влизат техническа профилактика, ремонт, диагностика, инсталиране на софтуер, техническа поддръжка и др. за 7 758 104,49 евро без ДДС или 9 309 725,39 евро с ДДС, както и транспорт на машините до секциите и логистика за 811 136,21 евро без ДДС или 973 363,45 евро с ДДС. Общо е 10 милиона евро с данъка, като това беше прогнозната стойност на поръчката, обявена от ЦИК.

Както редовно се случва, единственият кандидат за изпълнител беше частната фирма "Сиела Норма". На 10 септември комисията покани компанията да предостави оферти за различните дейности. Две седмици по-късно беше съобщено, че "Сиела Норма" е определена за изпълнител на поръчката и ЦИК ще сключи договор с фирмата.