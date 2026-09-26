Лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова отправи остри критики към управлението на Румен Радев, обвинявайки го, че лишава голяма част от възрастните хора от коледни добавки. Според разпространена позиция, цитирана от BTA.bg, в новите правила на Закона за социално подпомагане е записано, че коледен бонус от 50 евро ще има само за лицата, които вече са получавали социални помощи.

Нинова посочва, че досега тази подкрепа е обхващала всички пенсионери под линията на бедност, чийто брой е значително по-голям. Тя твърди, че управляващите променят правилата, за да спестят средства от най-уязвимите групи, след като линията на бедност е била повишена. По думите ѝ това се случва на фона на увеличени възнаграждения за министри, депутати и президента, както и разходи за нови правителствени автомобили.

В изявлението си лидерът на "Непокорна България" се обръща директно към възрастните хора: "Уважаеми пенсионери, в мнозинството си гласувахте за Радев. Най-голямата група подкрепили го. Време е да се опомните и да разберете как нагло ви излъгаха". Тя заявява, че обещанията за по-добри старини не са изпълнени, а вместо това пенсионерите получават бедност, по-високи данъци и замразени социални придобивки, призовавайки към протести за сваляне на управлението.