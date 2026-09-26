В рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден са проверени 14 240 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 18 117 водачи и пътници.

По време на акцията са съставени 4318 фиша и 361 акта за установени административни нарушения. Основен акцент в проверките е недопускането на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и техните аналози, както и засичането на неправоспособни шофьори.

За изминалото денонощие са установени общо 21 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. От тях 13 са шофирали с концентрация от 0,5 до 1,2 промила, а други осем – с над 1,2 на 1000. Двама водачи са отказали да бъдат тествани. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират петима души, като четирима са отказали тестване.