Никола Цолов финишира 0,7 секунди след Рафаел Камара (Бразилия, Инвикта Рейсинг) във второто дълго състезание от Формула 2 в Баку, което може би ще му струва титлата в най-силните подгряващи серии за Формула 1. Българският пилот на Кампос Рейсинг направи невероятно състезание и беше на косъм от триумф, въпреки че отново получи наказание – трябваше да стартира 11-и (с три позиции назад), тъй като беше преценено, че не е изтърпял санкция, наложена му от предния ден...

Гонката беше изпълнена с множество инциденти, като няколко пъти бе наложен режим на виртуална кола за сигурност, а веднъж на пистата излезе и реалната. А този път стратегията на Кампос сработи и забавянето на смяната на гумите изстреля Българския лъв напред в колоната за втората половина от състезанието. А пред Камара начело на колоната беше Алекс Дън (Ирландия, Родин Моторспорт), който обаче получи наказание от 5 секунди заради пресичане на линиите към бокса и това го прати на трето място в класирането от състезанието.

А в генералното класиране Камара увеличи аванса си на 7 точки – бразилецът има 207 т., а Цолов е с 200 т., тъй като в края на гонката добави още един пункт с най-бързата обиколка, докато Дън е трети със 189 т. Но това може би не е краят, тъй като заложените за късната есен финални гонки в Катар и Абу Даби все още не са официално отменени, въпреки политическите събития в Персийския залив. А има слухове, че на пистата „Имола“ се върши усилена работа за домакинството на нов извънреден кръг...