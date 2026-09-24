Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова заяви, че търговските вериги реализират огромни печалби на гърба на българските граждани. В предаването „Лице в лице“ по bTV тя подчерта, че потребителите у нас на практика са се превърнали в донори за печалбите на големите магазини.

Позовавайки се на данни от Евростат, Манолова посочи конкретни примери за драстични разлики в стойността на основни продукти. Маслата и мазнините в България се продават със 142% над средноевропейските цени. При млечните продукти и яйцата превишението е 126%, а при захарните изделия – 116%. Същевременно, според официална информация от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), надценките в търговските вериги достигат 80%, 90% и дори 130%.

Относно правителствените мерки и инициативата за публично показване на надценките, Манолова обясни, че целта е гражданите да знаят с колко се надвишава справедливата стойност на храните. Тя обаче изрази скептицизъм, че веригите ще се лишат доброволно от своите обороти. Председателят на КЗП посочи, че ще иска законът да бъде допълнен, така че при съществени отклонения над справедливата стойност да следват санкции. Също така тя обяви, че КЗП започва масови проверки на търговските вериги през следващите дни.

Успоредно с хранителния сектор, Манолова припомни пред bTV, че във вторник са започнали проверки и по бензиностанциите. По думите ѝ до момента е установено, че в сравнение с началото на август цените на колонка са повишени с между 9 и 11%. Въпреки това надценките, които бензиностанциите слагат върху продаваното гориво, са силно свити – с 20% са намалели при бензините и с 40% при дизела.