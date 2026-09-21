Две войни, затруднени доставки, дефицит на дизел в Европа и високите разходи за транспорт и застраховки са сред причините цените на горивата да скачат почти всекидневно. Това заяви особеният търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Евгени Симеонов.

Той категорично отхвърли твърденията, че рафинерията купува по-скъп петрол. Дори в момента доставките се извършват при значително по-ниски премии спрямо някои предходни периоди.

Симеонов коментира и информацията, че рафинерията може да използва руски петрол, който да бъде представян като казахстански. Той беше категоричен, че подобни доставки няма.

"Особеният търговски управител, в мое лице, е абсолютен гарант, че руски петрол не се купува, няма и да се купува".

Симеонов обясни, че част от петрола пристига чрез операция между два танкера заради ограниченията на пристанището в Росенец. По думите му то може да приема кораби до 80 хил. тона, докато танкерите тип Suezmax могат да превозват около 140 хил. тона.

Той отхвърли и твърденията за доставки на некачествен или контрабанден петрол. Казахстанският нефт се купува от големи международни компании, сред които Chevron и Vitol, а доставките могат да бъдат проследени.

"Всеки един кораб се проследява, а справка от агенция "Митници" може да бъде изискана от всяка една служба, да видят какъв нефт влиза на територията на пристанище Росенец", каза особеният управител.

Защо горивата на колонките поскъпват

Според Симеонов настоящата ситуация на пазара е резултат от комбинация от фактори. Той посочи затварянето на десетки рафинерии в последните години, ограниченията около Персийския залив и Ормузкия проток, както и атаките срещу руски рафинерии от страна на Украйна.

Това води до недостиг на дизел на европейския пазар и съответно до повишаване на цените. Към това се добавят и по-високите застрахователни разходи за корабите, които влизат в Черно море заради риска от атаки с дронове. Тези разходи в крайна сметка се отразяват и върху цената на крайния продукт.

Симеонов обясни и защо рафинерията работи с различни видове нефт. "Лукойл Нефтохим Бургас" е проектирана да преработва петрол тип Urals, а чрез смесване на различни видове суровина се търсят характеристики, близки до него.

Той коментира и надценката при горивата. Той заяви, че както "Лукойл Нефтохим Бургас", така и "Лукойл България" работят с минимален марж.

Според госта изкуственото намаляване на цените би създало проблеми за дружеството и за останалите компании на пазара. Причината е, че цените трябва да следват борсовите нива, за да може да се осигурят средства за закупуване на следващите количества суровина.

Симеонов допусна като възможен сценарий промени в ДДС или други механизми за подпомагане на потребителите, но подчерта, че това зависи от финансовата сметка за държавата.