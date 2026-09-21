С тържествен ритуал по издигане на националния флаг, празничен молебен, заупокойна молитва, полагане на венци и цветя и празничен концерт Бургас ще отбележи 22 септември – Деня на Независимостта на България.

На 22 септември 1908 г. в старата столица Търново княз Фердинанд I прочита Манифеста, с който е обявена независимостта на българското княжество. С този исторически акт България окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и се утвърждава като равноправна и независима държава на европейската политическа карта.

През 2026 г. се навършват 118 години от обявяването на българската Независимост и Бургас ще отбележи годишнината с поредица от официални прояви.

Празничната програма ще започне в 10:30 часа на площад „Атанас Сиреков“ с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас. Ще бъде отслужен и празничен молебен за благоденствието на независима България.

В 11:00 часа пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, пред Военен клуб – Бургас, ще бъде отслужена заупокойна молитва за загиналите в борбата за защита на независимостта и свободата на България. Ще се състои и ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност.

Празничният ден ще продължи в 11:30 часа на площад „Атанас Сиреков“ с концерт на „Ансамбъл за народни песни и танци Сливен“ с ръководител Деян Митев.

Община Бургас кани жителите и гостите на града да се присъединят към честването на 22 септември и заедно да отдадат почит към историческото дело, утвърдило България като независима европейска държава.