11 призови места спечели Община Бургас от годишния конкурс „Строителен обект на Черноморието“, който се организира от Камарата на строителите в България и вестник „Строител“. Тази година домакин на конкурса беше Община Приморско.

Наградите бяха разпределени в 18 категории, а Община Бургас има призови отличия от почти всички.

В категория „Здравна и социална инфраструктура“ и трите призови места са за обекти, чийто възложител е Община Бургас.

Първото място е за Детската болница „Света Анастасия“. На второ място е класиран новият корпус на Белодробната болница, а третото място в категорията е за дома за възрастни хора, който се изгражда в кв. „Ветрен“.

В категория „Образователна инфраструктура“ Община Бургас печели първото и второто място. Първото място е за новия корпус, в който се обучават възпитаниците на Математическата гимназия и Гимназията за романски езици. На второ място е класиран новият корпус на ДГ „Ален Мак“ в кв. „Сарафово“.

Новите улици и техническа инфраструктура от Фаза 2 на Индустриален парк Бургас печелят първото място в категория „Техническа инфраструктура“. В същата категория на трето място е класиран още един обект на Община Бургас, това е второто пътно платно на бул. „Никола Петков“ и кръговото кръстовище с бул. „Димитър Димов“.

В категория „Спортна инфраструктура и градска среда“ Община Бургас печели третото място с новата велоалея към кв. „Крайморие“.

Блокът за настаняване на медици, който Община Бургас изгради в к/с „Изгрев“ спечели второто място в категория „Жилищни сгради“.

Ремонтът на общежитието към Спортното училище и ремонтът на спортна зала „Младост“ бяха класирани на първо място в категориите, посветени на енергийната ефективност в образователната и спортната инфраструктури.

По време на церемонията Община Бургас получи и специалната награда за създаване на добър инвестиционен климат в общината и успешна реализация на голям брой мащабни инфраструктурни обекти.

Наградите бяха връчени на зам.-кмета по строителство в Община Бургас инж. Чанка Коралска и главния архитект на Община Бургас Тихомир Райчев.