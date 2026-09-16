Теч на газ от жп цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътна гара в Карнобат, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал с товарна композиция, която се намира на около 700 метра от гарата и на значително разстояние от жилищни сгради.

По първоначална информация изпускането е слабо и е установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен.

Като превантивна мярка жп гарата е евакуирана. Очаква се специализиран екип, който пътува от Варна, да пристигне на място и да предприеме действия по отстраняването на проблема.

Към момента няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха.