"Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена", така Чарлз Дикенс описва Еврова по времето на Френската революция. Така Урсула фон дер Лайен започна речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург.

"Това е и точно описание на света, в който живеем. Скоростта на промените е невероятна. Бих казала, че състоянието на нашия Съюз е по-силно от всякога. Същевременно състоянието на Съюза може да изглежда и по-несигурно от всякога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими, но и двете са верни и отразяват тези изключителни времена."

Тя заяви, че Европа "е избрала да проправи собствен път", докато преминава през "сложната епоха на големи възможности и големи опасности".

По думите й Европа се "освобождава от токсичната зависимост от руските изкопаеми горива", по-добре подготвена е да се защитава от всякога и отстоява ценностите си заедно с Украйна и Гренландия.

"В студената уязвимост на днешния свят само Европа може да осигури истински суверенитет за европейците", заяви Фон дер Лайен.

Фон дер Лайен предупреди, че "сега сме изправени пред един открито враждебен свят", в който "старите представи и взаимоотношения са се разпаднали". Тя говори за "агресивна война за територии" в Украйна, за "борба за индустриален капацитет" и "наративи", както и за "главоломните темпове на промяна и технологичен напредък", оказващи влияние върху живота на хората.

"Виждаме това във възхода на крайностите и загубата на нюанси, дори в начина, по който общуваме помежду си. Тези реални опасения се използват като оръжие, за да се вбие клин между нас - понякога отвън, но твърде често и отвътре. Но пътят ни е ясен. Изграждане на независима Европа, която има силата да действа. Нищо не може да ни отклони от това. Защото в този свят съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците", заяви президентът на ЕК.

Тя отправи и предупреждение относно опасността от антиевропейски ултранационалисти и от Русия, които "презират нашите ценности".

Фон дер Лайен представя ситуацията като избор между "независима Европа, която отстоява ценностите си в този свят", и това "да позволим на разделенията и зависимостите да ни възпират".

"Искаме ли да се обединим около европейската идея, че заедно можем сами да определяме съдбата си? Или ще позволим демокрациите ни да бъдат подкопавани от подставени лица и марионетки на авторитарни режими? Независимо дали става дума за ултранационалисти или противници на Европа, за руска намеса или дезинформация - имената може да са различни, но целта е една и съща. Те презират нашите ценности и искат да разрушат европейското ни единство. Затова нека не само се противопоставим на това, но и да се борим заедно за нашия европейски идеал."

Фон дер Лайен заяви, че "съживяването на европейската икономика е наш основен приоритет", тъй като Европа трябва да се възползва от огромния си пазар, както и от индустриите и услугите си на световно ниво. Тя отбеляза, че единният пазар остава твърде фрагментиран и се нуждае от допълнителни реформи, като целта е той да бъде завършен до края на следващата година.

"В съвременната икономика скоростта е от решаващо значение. Едно окончателно разрешително или формуляр, свързването с енергийната мрежа или решението за финансиране - всичко това може да определи къде ще бъде направена инвестицията и къде ще се разкрият работни места. Трябва да действаме много по-бързо", заяви Фон дер Лайен.

Фон дер Лайен коментира и необходимостта от реформиране на европейския енергиен пазар.

"Европа не може да остане индустриална сила, ако цените на енергията са структурно твърде високи."

По думите ѝ, след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, блокът успешно се е преориентирал към местни източници на по-чиста енергия, но по-късно все пак е усетил "тежката цена" от затварянето на Ормузкия проток.

"Трябва да засилим усилията си за осигуряване на достъпна и произвеждана у дома чиста енергия. Независимо дали става въпрос за възобновяеми източници или ядрена енергия, за биометан или други - трябва да се придържаме към технологична неутралност. Но тези енергийни източници трябва да ни осигурят независимост и да доведат до понижаване на цените на енергията."

Тя подчерта, че "трябва да електрифицираме Европа" и да намалим разходите за внос на изкопаеми горива. Президентът на Европейската комисия отбелязва също, че значителни мощности за възобновяема енергия очакват включване към мрежата и че ЕС трябва да ускори процеса на присъединяване.

Фон дер Лайен говори и за търговията, насочвайки вниманието си конкретно към Китай, като предупреди, че търговският дефицит на ЕС с Китай вече възлиза на 1 милиард евро дневно и е "достигнал критична точка".

"Някои твърдят, че предстои втори "китайски шок", но той вече е тук. Това се усеща в нашите общности и заводи из целия Съюз. Води до деиндустриализация в индустриалните сърца на Европа. Това е неустойчиво положение."

Тя заяви, че ЕС "ще използва всички налични средства, за да възстанови баланса в отношенията си".

Говори и за необходимостта от диверсификация по отношение на критично важните суровини.