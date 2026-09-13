Министърът на транспорта Георги Пеев заяви пред БНТ, че на българските граждански и военни летища в момента няма разположени американски или съюзнически самолети, които да участват във военни операции или конфликти, включително спрямо Иран.

„Няма военни самолети - било то на Съединените американски щати, било на други съюзни държави, на граждански летища, включително и на военни в момента, които да участват в някакви военни операции. Нито в Иран, нито в който и да е друг конфликт“, коментира министърът.

Той посочи, че военните самолети, кацащи на граждански летища, изпълняват полети по общите авиационни правила и се ръководят от гражданските органи за контрол на въздушното движение. По думите му подобни кацания носят финансови приходи и често изпълняват хуманитарни и спасителни задачи и даде пример с българските самолети „Спартан“ за донорски ситуации.

Военните самолети в 90 процента най-вероятно от времето си изпълняват полети не за военни цели. Те се подчиняват на всички правила, на които се подчиняват гражданските самолети, изтъкна министърът. Гледайте на военните самолети като такива, които носят бизнес на държавата, допълни той и увери, че кацането на военни самолети на граждански летища не представлява никаква опасност.

По темата за сигурността на летищната инфраструктура министърът подчерта наличието на институционална координация. Той обаче посочи нуждата от технологично надграждане, като каза, че държавата трябва да инвестира в модерни антидрон системи с много по-широки възможности.

Пеев изтъкна, че летищата разполагат с разписани ясни процедури за реакция при навлизане на дронове в забранените за полети зони.

В отговор на въпрос за готовността на летище Бургас за „Евровизия“ министърът изрази увереност, че летището разполага с нужния капацитет и инфраструктура да поеме очаквания пътникопоток за събитието. По думите му летището може да поеме дори двойно по-голям трафик от очаквания за „Евровизия“, като се отчита фактът, че в предпандемични години през летните месеци е обслужвало повече полети от летище София. Пистата и системите за контрол на въздушното движение в момента се модернизират, каза още транспортният министър. Той съобщи, че се планира се работна среща с кмета на Бургас за осигуряване на цялостна транспортна логистика и координация, като посочи, че са водени разговори с транспортния министър на Турция за евентуална логистична помощ.