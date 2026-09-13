Цените на основни храни в България не се различават драстично от тези в Сърбия, Гърция и Италия, показва сравнителна проверка. Голямата разлика обаче идва при доходите и покупателната способност – именно там българските потребители усещат най-силно тежестта на цените.

В България шест яйца струват 1,99 евро, 250 грама масло – 3,30 евро, килограм свинско месо – 4,98 евро, килограм пилешко – 6,29 евро, килограм бяло саламурено сирене – 15,33 евро, а кофичка кисело мляко – около 1 евро.

В Сърбия средната нетна заплата е 1026 евро, а потребителската кошница за един човек струва около 487 евро.

В опит да защити потребителите държавата ограничава поскъпването на редица стоки.

В сравнение с България яйцата са два пъти по-евтини, а и при останалите сравнявани продукти цените в Сърбия са по-ниски.

Шест яйца струват 1 евро, 250 грама масло – 2,85 евро, килограм свинско месо – 5,93 евро, килограм пилешко – 5,33 евро, килограм бяло сирене – 6,31 евро, а киселото мляко – 1,43 евро.

Въпреки това сръбските потребители не смятат, че храната е евтина.

„За храна месечно отделям около 50% от доходите си, още 20–30% отиват за сметки и на практика за друго не остава нищо“, казва Сеад.

„Например в Черна гора е по-евтино, отколкото тук. Храната, хранителните продукти, колбасите, безалкохолните – всичко е по-евтино. Със заплата между 800 и 1000 евро е трудно да се издържа“, посочва Дьордже.

„Мисля, че сме най-скъпите в региона. Започвайки от храната, горивата, та чак до всичко останало“, казва Драган.

В Гърция яйцата и свинското месо са сред продуктите с най-високи цени.

Проверка на цените на основни продукти в магазин на голяма верига в Атина показва, че шест яйца размер L струват най-малко 2,48 евро. Цената на 250 грама масло е между 2,45 и 3,50 евро, обикновеното бяло сирене започва от 6,75 евро за килограм, а фетата достига 19 евро за килограм.

Пилешкото месо струва около 2,90 евро за килограм, свинското – 7,90 евро за килограм, а прясното мляко – между 1,89 и 2,80 евро за литър.

Въпреки намаленията на над 1700 продукта, договорени между властите и търговските вериги, поскъпването на рафта продължава да се усеща.

Според потребителските организации предприетите мерки няма да доведат до съществено облекчение за домакинствата.

„От правителството смятат, че ако излязат по медиите и кажат, че са свалили цените, хората ще им повярват. Но този, който усеща скъпотията, е гражданинът, който отива в супермаркета“, коментира Йоргос Лехуритис, председател на Гръцката федерация на потребителите ИНКА.

Италия е сред държавите, включени в сравнението. Там средният доход е най-висок от четирите страни, но при редица основни продукти цените не се различават драстично.

В италианските магазини опаковка от шест яйца струва около 2 евро, а биологичните яйца са средно 3 евро. Цената на 250 грама масло варира от 1,99 до 4 евро.

Килограм свинско месо струва 6,99 евро, пилешкото – 4,49 евро за килограм, бутчетата – около 4 евро, а пилешките гърди – 8 евро за килограм.

В супермаркетите не се предлага българско саламурено сирене, но най-близък аналог е гръцката фета, която струва 16,90 евро за килограм. Най-консумираната моцарела е на цена около 11,90 евро за килограм. Киселото мляко струва между 1,59 и 2 евро.

Сравнението между четирите държави и шест основни продукта показва разликите при шест яйца, 250 грама масло, килограм свинско и килограм пилешко месо.

Общата стойност на тези четири продукта е 15,11 евро в Сърбия, между 15,47 и 17,48 евро в Италия, между 15,73 и 16,78 евро в Гърция и 16,55 евро в България.

По тази сметка най-ниска е цената на сравняваната кошница в Сърбия, а най-висока – в България. Разликата между четирите пазара при еднакви продукти обаче е по-малка, отколкото може да изглежда при сравнение на отделни етикети.

„Тук трябва да се бяга от тези много сензационни заглавия. За това има статистика. Тя събира равнищата на хиляди хранителни стоки в много магазини, вместо да гледа, да речем, етикет в магазин тук и етикет в магазин в Австрия.Да сравни стока в сезон, извън сезон, което много играе при някои хранителни стоки. Да сравнява стоки извън промоция, в промоция, което също много често се получава, когато се търси подобна сензация и се опитва да внушава на българите колко са бедни“, казва Адриан Николов от ИПИ.

По-широката картина обаче показва интересна особеност за България. Средно цените на храните у нас остават под общото европейско равнище, но при отделни групи разликите са значителни.

„Тоест през повечето години храните у нас са около 80–85% от европейските нива. Но е доста интересно да погледнем и отделните групи, защото всъщност там е заключено голямото отклонение и там виждаме много често публикациите във Facebook и други социални мрежи.Има няколко групи хранителни стоки, при които наистина равнищата са над средноевропейските. Това винаги са били млечните продукти, млякото, яйцата, които отново са около 130% от средноевропейското“, посочва той.

Според експерти покупателната способност на българите се е повишила през последните 10 години.

„Ние в нито един момент последното десетилетие не сме имали момент на реално обедняване. Тоест способността на домакинствата да потребяват стоки и услуги се увеличава всяка година, като увеличението в рамките на последните 10 години е 75%“, казва Адриан Николов.

Според КНСБ малката потребителска кошница в България струва 61,51 евро, а необходимият нетен месечен доход за един работещ, който живее сам, достига 828 евро.

Източник: bTV