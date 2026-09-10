Истински рибарски капан изплува при рутинна проверка на езеро „Вая“ край Бургас.

Инспектори от ИАРА-Бургас са открили и извадили от водите 15 хрилни мрежи с обща дължина 750 метра.

В незаконно поставените мрежи е имало внушителен улов - около 350 килограма сребриста каракуда.

Инспекторите са освободили улова и са го върнали обратно във водите на езерото, съобщиха от ИАРА.

Проверките на ИАРА ще продължат, като целта е да се опазят рибните ресурси и да се предотвратява нерегламентираният риболов.