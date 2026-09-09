Броени дни преди първия учебен ден Община Бургас приключва подготовката на училищата и детските градини за новата учебна година. През това лято бяха извършени ремонти и модернизации на образователната инфраструктура, приключи изграждането на няколко нови учебни бази и бяха разкрити допълнителни места за децата.

През тази година 1 947 първокласници ще прекрачат за първи път училищния праг в общината. Общият брой на учениците, които започват новата учебна година, е над 25 769.

Новата училищна сграда към ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ в кв. „Крайморие“ вече е готова да посрещне децата на 15 септември. Тя разполага с 8 класни стаи, специализирани кабинети, STEM център, физкултурен салон, плувен басейн, медицински и логопедичен кабинет и пространства за различни дейности на открито.

Завършен е и новият учебен корпус към ОУ „Васил Априлов“, който ще осигури 4 класни стаи със 104 учебни места, лекционна зала за 116 места, пространства за чуждоезиково обучение, култура и изкуство, извънкласни дейности и занимания по интереси. Създадената база ще подпомогне преминаването към едносменен режим на обучение.

Нов Център за високи постижения „Компютърни науки“ бе изграден към ПГКПИ. В него учениците ще развиват практически умения в области като програмиране, роботика и изкуствен интелект, като ще разполагат със съвременна лабораторна и сървърна инфраструктура. Центърът ще създава и допълнителни възможности за партньорства с бизнеса и университетите.

В кв. „Сарафово“ е изграден нов корпус на ДГ „Ален мак“, който осигурява две нови градински групи с общо 50 места за деца на възраст от 3 до 7 години.

Сред най-мащабните реализирани дейности е обновяването на Спортно училище „Юрий Гагарин“. Ремонтирани са фасадата и външните мазилки, подменена е дограмата, модернизирано е осветлението, изцяло са обновени ВиК и електрическите инсталации, а класните стаи и помещенията в ученическото общежитие са ремонтирани. Така учебната база е с по-добра енергийна ефективност, функционалност и комфорт.

Продължава разширяването на мрежата от места за най-малките. В ДГ „Чайка“ е разкрита нова яслена група, а към ОУ „Любен Каравелов“ е открита допълнителна паралелка.

В кв. „Победа“ вече функционира филиал на ДГ „Надежда“, в който са обособени две възрастови групи за общо 50 деца на 3 и 4 години. Помещенията са ремонтирани, обзаведени и оборудвани за нуждите на децата.

Започва и разширяването на ДГ „Пролетна дъга“ в с. Маринка, а Община Бургас вече разполага с учреден терен за изграждане на детска градина в кв. „Ветрен“.

Сред важните проекти е и модернизацията на ОУ „Иван Вазов“ в кв. „Банево“ по иновативния проект RE-SKIN. В училището се въвеждат комплексни мерки за енергийна ефективност – фотоволтаично-термичен покрив, екологична изолация, модерна фасада, термопомпена система, интелигентно управление на енергията, батерии за съхранение на произведената енергия и смарт зарядно за електромобили. Целта е сградата да се превърне в по-ефективна, устойчива и модерна образователна среда.

Наред с инвестициите в училищата и детските градини Бургас продължава да развива и висшето образование. В града вече се обучават хиляди студенти в различни университетски филиали и висши училища, като през новата академична година се разширяват и възможностите за специализирано обучение.

Бургаският свободен университет посреща новата академична година с около 4200 обучаващи се студенти и нови магистърски програми, сред които „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове“ и „Морско право и управление на крайбрежните територии“.

Във филиала на Националната художествена академия се обучават 128 студенти, като през септември предстои прием в нови магистърски програми, сред които „Опазване на подводното културно наследство“ и „Арт стъкло – витраж“.

Продължава развитието си и филиалът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където се предлагат специалности в областта на хуманитарните, педагогическите, географските и други науки. Сред новите възможности за студентите е обучението по корейски език.

Свои филиали в Бургас развиват още НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, а през септември предстои официалното откриване на филиала на Лесотехническия университет.

В навечерието на първия учебен ден Община Бургас напомни на директорите на детските градини и училищата да извършат финални проверки на инфраструктурата около учебните заведения, за да се създаде една по-добра, модерна и безопасна образователна среда – от детската градина до университета.