Кметът Димитър Николов отправи поздрав към бургазлии по повод Съединението на Бължария, което честваме днес – 6 септември. В него се казва:

"Уважаеми съграждани,

На 6 септември честваме едно от най-светлите и значими събития в българската история – Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Преди 141 години българите доказват, че когато са обединени от обща кауза, могат сами да определят съдбата на своята държава. Съединението е акт на смелост, национално достойнство и силна воля, но преди всичко е дело на хора, които поставят България над личните си интереси и различия.

Този урок от историята е ценен и днес. Единството не означава да бъдем еднакви. Означава да намираме общия път и да заставаме заедно зад важните за България каузи. Да пазим постигнатото и да имаме смелостта да градим бъдещето си със същата решителност, с която предците ни са отстоявали своето право на обединена и свободна държава.

На този ден свеждаме глава пред паметта на всички герои, които със своята смелост и саможертва защитиха Съединението и България. Сред тях са и българските войници, загинали в Сръбско-българската война от 1885 година – хора, които ни завещаха пример за чест, дълг и любов към Родината.

Нека на 6 септември си припомним силата на общата воля и да бъдем достойни наследници на онези, които направиха възможно Съединението.

Честит Ден на Съединението!"