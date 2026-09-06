Двама души са загинали на място при тежка катастрофа на пътя между Ямбол и Сливен, съобщиха по първоначални данни от Областната дирекция (ОД) на МВР. Сигналът за инцидент с две коли, едната от които се е запалила, е постъпил минути след 19:00 часа. На място - в близост до изхода на Ямбол, са изпратени екипи на пожарната и "Пътна полиция".

В момента се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка е затворено.

Превозните средства се пренасочват по обходен маршрут: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно, посочиха още от ОД на МВР.