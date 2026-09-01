„Прогресивна България“ подготвя пакет законодателни промени, насочени към намаляване на цените на храните и гарантиране на тяхното качество, заяви депутатът Явор Гечев, който подчерта, че започнатата политика няма да спре с вече приетите мерки и предстои нова серия от инициативи.

Промените ще засегнат етикетирането и наименованието на хранителните продукти, така че потребителите да могат ясно да различават качествените стоки от имитациите. Гечев даде пример с млечните продукти, като посочи, че е необходимо да се въведат ясни стандарти за това какво може да се нарича сирене. Според него сегашната практика позволява продукти с високо водно съдържание да се представят като пълноценни млечни изделия, което подвежда купувачите.

Паралелно се подготвя и нов закон за кооперативите, който да даде възможност на фермерите да се обединяват и да предлагат по-големи количества продукция директно на търговските вериги. Така малките производители ще могат да договарят по-добри цени и да бъдат конкурентни на пазара. Гечев обясни, че кооперирането е ключово за стабилни доставки и за намаляване на натиска върху крайните цени.

Предвиждат се и по-строги правила за фермерските продукти, за да се разграничат истинските производители от прекупвачите. Ще бъде въведена по-ясна проследимост и доказване на произхода, което да гарантира доверие към стоките на пазара.

Министерството на икономиката работи и върху прецизиране на формулата за „справедлива цена“, като целта е да се създаде надеждна система за събиране на данни по цялата верига - от производителя до потребителя. Според Гечев липсата на прозрачност в цените, на които големите вериги купуват продукция, е един от основните проблеми.

Планираните промени целят да създадат реален пазар за българската продукция, в който фермерите печелят от труда си, а не разчитат единствено на субсидии. Паралелно с това ще има засилен контрол върху злоупотребите със средства, за да се гарантира, че подпомагането достига до коректните производители.