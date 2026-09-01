Юбилейната фотографска изложба „80 години УНИЦЕФ – за всяко дете НАДЕЖДА“ гостува в Бургас. Експозицията, посветена на 80-годишнината от създаването на Детския фонд на ООН, може да бъде разгледана от 1 до 30 септември пред Културен дом НХК. Входът е свободен.

Пътуващата изложба разказва историята на УНИЦЕФ и на милионите деца по света, чийто живот е променен благодарение на усилията за защита на техните права. Над 50 фотографии от България и различни точки на света показват както предизвикателствата, пред които са изправени децата, така и тяхната изключителна смелост, устойчивост и способност да съхраняват надеждата.

Историята на УНИЦЕФ започва през 1946 г., непосредствено след Втората световна война, когато Общото събрание на ООН препоръчва създаването на Международен фонд за спешна помощ за децата. Първоначалната мисия е да бъде спасен животът на децата, пострадали от войната, да се подпомогне възстановяването на разрушените общества и да се даде възможност на едно цяло поколение да гледа с надежда към бъдещето.

Осем десетилетия по-късно тази мисия продължава да бъде актуална. Фотографиите в изложбата отвеждат посетителите сред конфликти и кризи, бедност и лишения, дискриминация и социално изключване, но показват и нещо по-силно – детската способност да мечтае, да играе, да се смее и да вярва в по-доброто бъдеще.

„През тези 80 години са спасени милиони животи и милиони деца получават по-добри възможности за бъдещето. Но тази изложба е и напомняне, че нашата работа не е завършена“, посочва Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България. По думите ѝ в свят на нарастваща несигурност, продължаващи конфликти и глобални кризи усилията трябва да бъдат увеличени, за да има всяко дете възможност да расте, да учи и да се развива.

Изложбата представя и дългогодишната работа на УНИЦЕФ в България. През последните две десетилетия организацията има съществен принос за деинституционализацията и въвеждането на нови модели в грижата за децата – приемна грижа, ранна детска интервенция, мобилни екипи за работа в общността, интегрирани услуги за закрила от насилие, както и реформи и иновации в областта на приобщаващото образование.

Сред конкретните резултати са над 17 000 семейства, обхванати от услуги за ранно детско развитие чрез центровете за майчино и детско здраве, както и над 5000 деца и родители, преживели или станали свидетели на насилие, които са получили закрила и подкрепа чрез услуги като „Зона ЗаКрила“.

Юбилейната експозиция е и израз на благодарност към всички партньори и съмишленици на УНИЦЕФ – институции, общини, граждански организации, дарители, компании и медии, които през годините са подкрепяли усилията за по-добър живот и повече възможности за децата.

„80 години УНИЦЕФ – за всяко дете НАДЕЖДА“ може да бъде разгледана до 30 септември пред Културен дом НХК в Бургас, като достъпът е свободен.