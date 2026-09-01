Българската кухня, традициите и вкусовете на различните региони се събират в Бургас на 5 септември, когато градът ще даде официален старт на националния фестивал „Вкусовете на България“. Началото е от 17:30 часа на Морска гара, а входът е свободен.

Новата национална инициатива има амбицията да превърне гастрономията в мост между културата, туризма, местните производители и хората, които съхраняват и предават българските традиции.

Специално за бургаската публика на Морска гара ще пристигнат популярните шеф-готвачи Никола Симеонов, Десислава Трифонова и Илиян Събков, познати на зрителите от Hell’s Kitchen. Те ще се включат в кулинарната програма и ще се срещнат на живо с гостите на фестивала.

Към тях на сцената ще се присъединят Пламена Петрова, позната от „Като две капки вода“, и Ивелина Иванова от „Ергенът“. Българският фолклор и традиции ще бъдат представени от СНЦ „Каменовски традиции“ – Камено.

Водещ на официалното откриване и програмата ще бъде Искрен Пецов.

Посетителите ще могат да се насладят на кулинарни демонстрации, местни продукти, музика на живо, срещи с популярни лица и забавления за цялото семейство. Организаторите са подготвили фестивал, в който храната е само част от преживяването – основният акцент е върху богатството на българските региони и техните традиции.

Всички събития са с вход свободен, а храните и напитките, предлагани в рамките на фестивалната програма, няма да се заплащат.

Официалното откриване в Бургас се провежда с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата, Община Бургас и Областна управа.

След Бургас фестивалът продължава на 6 септември в Поморие, а на 7 септември – в Руен.

Амбицията на „Вкусовете на България“ е да се утвърди не просто като кулинарен фестивал, а като национална платформа за популяризиране на България, регионалния туризъм, местната кухня, производителите, културното наследство и традициите пред публика у нас и в чужбина.

Реализирането на първите издания на „Вкусовете на България“ е възможно и благодарение на партньорската подкрепа на супермаркети „Жанет“, Avenue Deluxe Hotel, хотел „Мелницата“ – Несебър, Grand Hotel & SPA Primoretz, Marina Burgas Hotel, ресторант DOCK 5, ресторант SOL, водите DEVIN, „Туристическо пиво“, Fishland, млечни продукти „Зоров 91“ и вината „Старосел“.

5 септември | 17:30 часа | Морска гара – Бургас

ВХОД СВОБОДЕН!