България продължава да е страна с една от най-високите инфлации в еврозоната. За август НСИ отчете експресни данни за 5,1% годишна инфлация, докато Евростат днес представи сравнителни данни за останалите страни в еврозоната.

От тях става ясно, че България се нарежда на трето място по висока инфлация, като преди нас са само Кипър с 5,2% и Литва с 5,8%.

Общо за еврозоната инфлацията през август се очертава да е 3,3%, което е повишение спрямо 2,9% през юли, сочат предварителните данни на Евростат.

Най-ниско в еврозоната е покачването на цените в Естония и Малта - там през август годишната инфлация е съответно 1,3 и 1,9%. В големите икономики като Франция и Германия инфлацията е съответно 2,7 и 2,9%.

Енергийните цени са тези, които най-много надуват инфлацията в еврозоната, посочва Евростат - ток, газ и горива са поскъпнали с 14,3% спрямо 10,3% през юли. Следват услугите (3,0% спрямо 3,3% през юли), неенергийните промишлени стоки (1,2% спрямо 0,9% през юли) и храните, алкохола и тютюневите изделия (1,2% – без промяна спрямо юли).

В България по данни на НСИ най-сериозен ръст на цените през август се очаква при транспорта – 6,3% спрямо предходния месец. Цените на ресторантите и хотелите, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия, се очаква да са нараснали с 0,8%.

На фона на общото поскъпване през август НСИ отчита очакван спад на цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки прогнозираното намаление е 0,3%, а при здравеопазването – 0,5%.

Облеклото и обувките се очаква да са поевтинели средно с 2% спрямо юли.

В същото време цените на стоките в малката потребителска кошница показват намаление с 0,2% спрямо юли. На годишна база обаче е отчетен ръст от 1,6%.

Данните на НСИ са предварителни. Окончателните стойности за инфлацията през август предстои да бъдат публикувани от Националния статистически институт.