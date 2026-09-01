Комисията за защита на потребителите (КЗП) мобилизира пълния си контролен капацитет за установяване и предотвратяване на икономически необосновано повишаване на цените на стоки и услуги. Проверките се извършват едновременно в цялата страна и обхващат търговски обекти, цените в интернет, данните в портала "Колко струва", както и сигналите и жалбите на потребителите.

В съобщение от КЗП уверяват, че следят ценовата динамика и насочват проверки към пазарните сегменти, в които официалните данни или анализите показват по-осезаемо поскъпване. При установено увеличение от търговците се изискват документи за причините, размера и икономическата му обоснованост.

От 9 август проверките са разширени и към секторите "Развлечения, спорт и култура". Под наблюдение са обществени плувни басейни и аквапаркове, фитнес центрове, спортни зали и клубове, тенис кортове, както и студиа за танци, йога и пилатес.

Екипите на КЗП проверяват също ресторанти, заведения за бързо хранене, пицарии, кафенета и хотели. Във всеки обект се проследява движението на цените и се проверява всяко установено увеличение.

Паралелно се извършва засилен контрол и в интернет. Наблюдават се цените на фризьорски, бръснарски, козметични и други услуги.

Следи се и движението на цените на над 1000 продукта за дома и градината, строителни и ремонтни материали, електроинструменти, градинска техника и оборудване.

КЗП продължава ежедневното наблюдение на най-често купуваните стоки от голямата потребителска кошница чрез портала "Колко струва".

От 9 до 31 август Комисията е обработила и анализирала 56 270 ценови позиции при общо 77 търговци. При 54 от тях са установени позиции с увеличение и са изпратени искания за доказателства за икономическата обоснованост на промяната.

При проверките се анализират начинът на формиране на старата и новата цена, доставните и производствените разходи, себестойността и отражението на отделните фактори върху крайната продажна цена.

Интензивните проверки ще продължат и през септември, когато фокусът ще бъде насочен към подготовката за новата учебна година. КЗП ще проверява цените на ученически пособия, униформи, раници и други принадлежности за училище. Под наблюдение ще попаднат и образователните услуги, включително езикови курсове, учебни центрове и други услуги, свързани с обучението и подготовката на учениците.

Комисията ще продължи да реагира и на сигнали и жалби на потребители за необосновано повишаване на цените. При установено икономически необосновано увеличение имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица е от 10 000 до 100 000 евро.

Когато необоснованото увеличение засяга повече от една стока или услуга, санкцията се налага поотделно за всяка от тях. Ако една и съща стока с необосновано повишена цена се предлага в повече от един магазин на даден търговец, нарушението се санкционира отделно за всеки засегнат търговски обект.

От КЗП заявяват, че проверките ще продължат както на място в цялата страна, така и в онлайн пространството.