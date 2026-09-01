"Продължаваме промяната" още не са решили дали ще подкрепят дуото Андрей Гюров - Георги Кандев на президентските избори есента.

"Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта", коментира лидерът на ПП Асен Василев - минути, след като бившият премиер обяви, че се кандидатира за президент и ще участват в изборите на 25 октомври.

Националният съвет на "Продължаваме Промяната" ще проведе заседание на 12 септември и ще вземе решение относно президентските избори, съобщи Асен Василев.

"Да, България" също свикват заседание на Националния съвет

"Приветстваме заявената днес готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев - за вицепрезидент на Република България, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитят проевропейската посока на развитие на страната", заявиха от "Да, България" в позиция, минути след като Гюров и Кандев обявиха официално, че ще участват в изборите на 25 октомври.

От партията със съпредседатели Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казват, че общата заявка на бившия служебен премиер и на бившия главен секретар на МВР дава "ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес".

Изпълнителният съвет на "Да, България" ще свика заседание на Националния съвет на партията, на което ще внесе кандидатурите за обсъждане и Националният съвет ще вземе окончателното решение.