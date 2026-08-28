Тридневен етно фестивал с вход от 40 евро, представен като „Панаир на Българи“, предизвика полемика сред местната общност. В свое становище нестинарите от Българи, едни от основните пазители на традицията, заявяват, че не стоят зад организирането на събитието, рекламирано като туристическа атракция. И се разграничават от начина, по който са представени обичаите- с палатки, етно програма, джаз и огнено шоу. Нестинарството не е сценичен ефект, а свещен обред със строги правила, предаван през поколенията, казват нестинарите и поставят ясно границата: „Традицията не е декор. Вярата не е атракция. Нестинарството не е огнено шоу. Курбанът не е фестивално меню. Представлението, според нестинарите, не отговаря на същността на традиционния празник, който селото отбелязва на 28 август по стар стил - Успение на Пресвета Богородица. „Това не е празникът, който село Българи организира и пази от поколения. Нестинарската общност на село Българи не стои зад организирането на рекламирания тридневен фестивал Традиционният празник може да бъде споделен с гости, но не трябва да бъде превръщан в платена атракция.

Местните подчертават, че за тях 28 август не е просто панаир, концерт или повод за забавление, а преди всичко духовен празник, свързан с вяра, обреди и традиции, предавани от поколения.

Празничният ден започва рано сутринта с приготвянето на курбани за Света Богородица. Около 10 часа иконата се изнася от църквата и тържествено се носи до манастирчето, където вярващите се покланят, палят свещи и оставят дарове – храна, питки и плодове, които по-късно се раздават за здраве.

По обяд започва процесията към параклиса и аязмото. Начело вървят питропът и икононосецът, следвани от музикантите и празнуващите. При аязмото иконата се измива с вода, която според местната традиция се приема за лековита, а на присъстващите се раздава питка за здраве.

След обредите и връщането на иконата започва общото веселие, а общоселският курбан е неизменна част от празника. Именно включването му в рекламата на платения фестивал предизвиква недоволството на местните.

„Курбанът на Света Богородица не е атракция към нечий фестивал и не бива да бъде използван за реклама на платено събитие“, заявяват нестинарите.

Странджанската народна музика също е традиционна част от празника, но според местните това не превръща духовния обичай във фестивална атракция. Те подчертават, че всички гости са добре дошли, стига да почитат празника и местните традиции с уважение.

Нестинарите изразяват и притеснение от предвиденото „огнено шоу“ в близост до селото заради риска от пожари в Странджа в края на август.