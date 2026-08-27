Туристи продължават да влизат в бурното море на плаж "Харманите“ в Созопол въпреки червения флаг и непосредствено след края на работното време на спасителните екипи. Ситуацията се развива само часове след като водолази извадиха от водата тялото на 7-годишно момченце, залято от водната стихия във вторник вечерта, след като баща му влезе в опасните вълни заедно с трите си деца.

Въпреки че през целия ден къпането е било изрично забранено, летовници масово пренебрегват рисковете малко след 20:00 часа.

"Точно преди приключване на работното време идват и ни казват: "Вече не е за този флаг, няма вълни“. Няма и 30 минути, след като сме приключили работа, идват, обаждат ни се, още не сме влезли в квартирата и същите хора, които са го казали това, те са влезли в мъртво течение и ни се налага да влезем и да ги извадим“, заяви спасителят на плаж "Харманите“ Никола Кисьов.

Водолазът Найден Недев обясни механизма на коварното природно явление: "Ако обърнете внимание на плажа, има места, където не се виждат вълни. Това се нарича място, където има "мъртво течение“. На вид лъже, че няма вълна и хората отиват там. А то там се оттича тази вълна, която идва насам и задърпва хората. Инстинктивно те вече тръгват към брега, обаче не могат, защото течението е наобратно. Получава се порив на паника, когато започват да дишат учестено, неволево аспирират вода и дотам“.

По думите на спасителите изчакването на края на дежурствата им за влизане във водата се превръща в трайна и тревожна тенденция, особено през месец август.

"Защото това да си спасител е призвание, не е работа само. Няма как ние, като знаем, че можем да помогнем на някого, да стоим с вдигнати ръце и да не дойдем. Още повече като сме тук наблизо – буквално на 10 метра живее от плажа. Идването ни става супер бързо“, сподели пред БНТ Кисьов относно готовността си да реагира на сигнали извън работно време.

От началото на летния сезон само на плаж "Харманите“ са спасени 12 души след приключване на официалното дежурство на спасителните постове.