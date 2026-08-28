Едва двадесет минути бяха необходими, за да се провали опитът за постигане на съгласие около състава на Районната избирателна комисия в Бургас- структура от ключово значение за изборния процес. Консултациите, свикани от областния управител Дико Диков в 10. 00 часа днес, приключиха светкавично, след като от „Възраждане, в противовес с разпределението на политическите сили в парламента и установената практика, поискаха председателското място в РИК, после заявиха готовност за компромис единствено ако получи секретарската позиция.

Според решението на ЦИК и резултатите от последните избори за Народно събрание, „Възраждане" разполага с точно едно място в РИК-Бургас. Останалите партии имат далеч по-солидно присъствие: „Прогресивна България" - осем места, „ГЕРБ-СДС" и „Продължаваме промяната - Демократична България" - по три, а ДПС– две. А диспропорция с реалното представителство бързо сложи край на опита за консенсус.

Останалите участници в консултациите - „ГЕРБ-СДС", „Продължаваме промяната" и ДПС. декларираха съгласие в подкрепа на кандидатурата на адв. Георги Михов за председател, издигната от „Прогресивна България". Всяка от партиите обаче поиска и свой представител в ръководството - ГЕРБ настояха за Фани Семерджиева като заместник-председател, „Продължаваме промяната" предложиха адв. Милен Господинов за същия пост, а ДПС заявиха претенция за секретарското място чрез Натали Христова Широкова.

Последната дума сега ще има ЦИК.



Ето и пълния списък с предложенията на "Прогресивна България" за състав на РИК:

Георги Кънчев Михов

Фахредин Мехмед Молламехмед

Георги Михайлов Спасов

Райна Кънчева Шангова

Иван Пламенов Цонев

Татяна Христова Николова

Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова

Кина Атанасова Шереметова-Бошева