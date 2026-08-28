Разкриха измама на 89-годишен мъж от Бургас, съобщиха от полицията.

Възрастният мъж е измамен с 800 евро на 9 август. В района на бл. 55 в к-с "Славейков" е установен извършителят - 38-годишен румънски гражданин, който пресрещнал пред входа пенсионера и му се представил за унгарец.

Поискал му 100 евро, като 890годишния мъж се съгласил и двамата отишли до банкомат в комплекса. Пенсионерът е вкарал картата си в банкомата, въвел ПИН-кода и непознатият направил две транзакции, след което се оттеглил.

При прибирането си бургазлията е установил, че двете извършени транзакции са за по 400 евро. Румънецът е задържан, като е направил самопризнания и възстановил отнетата парична сума.